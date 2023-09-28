Появилось видео уничтожения штурмовиков ВСУ в руинах Клещеевки «РВ»: разведка ВС РФ уничтожает штурмовиков ВСУ в руинах Клещеевки

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) время от времени пытаются прорваться к железной дороге у Клещеевки, но разведка ВС РФ выявляет позиции противника и вместе с артиллерией уничтожает его, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». На видео с южного фланга Артемовска, опубликованном каналом, видно, как российские военные поддерживают огневой контроль над руинами села.

Разведчики следят за боевиками ВСУ, выявляют их позиции и вместе с артиллеристами уничтожают личный состав и здания, держа село под постоянным огневым контролем, — отмечается в сообщении канала.

Канал отмечает, что за последние двое суток интенсивность боев у Клещеевки значительно снизилась. Сейчас в районе села бои носят в большей степени позиционный характер.

Военкор Александр Коц ранее сообщил о продвижении 28 сентября украинских войск на Клещеевском направлении. По его словам, ВСУ удалось перейти железную дорогу на одном из участков. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Минобороны РФ 28 сентября сообщило о разгроме штурмовой группы ВСУ в районе Клещеевки, в результате украинские войска потеряли около 30 военнослужащих. Также оборонное ведомство рассказало о поражении двух танков и нескольких бронемашин противника.