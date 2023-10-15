Российская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ в Угледаре

Фото: МО РФ

Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре, передает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова. По его словам, в результате контрбатарейной борьбы ВСУ также потеряли четыре минометных расчета.

Огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов в Угледаре, два автомобиля с боевиками в районе Великой Новоселки, — заявил Чехов.

Он добавил, что авиационные удары и артиллерийский огонь привели к поражению важных точек сосредоточения вооруженных сил и техники противника в населенных пунктах Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Старомайорское и Урожайное.

Недавно военнослужащие ВС РФ уничтожили дот с пулеметом в укрепрайоне ВСУ на Авдеевском направлении, применив FPV-беспилотник. Как заявлял корреспондент Семен Еремин, российские БПЛА стали «настоящей головной болью» для украинских войск.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что потери Вооруженных сил Украины на поле боя умопомрачительны. По его словам, сейчас уже можно говорить о полном уничтожении ВСУ. Президент страны Владимир Зеленский получает донесения о гибели бойцов и ликвидации военной техники ежедневно. Для Украины ситуация, разворачивающая на фронте, приобретает крайне трагичный характер, добавил Риттер.