«Армия разбита»: в США заявили об умопомрачительных потерях ВСУ Экс-разведчик Риттер: ВСУ несут умопомрачительные потери на поле боя

Фото: МО Украины

Потери Вооруженных сил Украины на поле боя просто умопомрачительны, заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. По его словам, уже сейчас можно говорить о полном уничтожении ВСУ.

Потери ВСУ просто умопомрачительны. <...> Да, у них остались какие-то резервы, которые они бросят в бой, но, по сути, армия разбита, она просто уничтожена, — заявил Риттер.

Президент Украины Владимир Зеленский получает донесения о потерях ежедневно, добавил эксперт. По его словам, военнослужащие уже не верят, что когда-нибудь им удастся достойно ответить России.

Я хочу сказать, что для украинцев это очень трагично, что сейчас происходит, — заключил ветеран разведки.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне СВО произошел переломный момент. Как отметил аналитик, наступление украинской армии полностью выдохлось и теперь российские силы получили возможность для продвижения вперед. Кнутов напомнил, что прежде около 80% боевых задач удавалось решать с помощью активной обороны, но сейчас ВС России перехватывают инициативу, и такая тенденция продолжится в ближайшие дни.