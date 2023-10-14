«Происходит перелом»: полковник Кнутов оценил обстановку в зоне СВО Полковник Кнутов: инициатива на украинском фронте перешла к России

Фото: МО РФ

В зоне проведения специальной военной операции наступил перелом, сообщил Lenta.ru военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, наступление Вооруженных сил Украины выдохлось, а у ВС РФ есть возможности продвигаться вперед.

Украинское наступление выдохлось. У нас появилась возможность попытаться продвинуться вперед и выйти на более выгодные позиции. Происходит перелом. Если раньше 80% боевых задач решалось с помощью активной обороны, а 20 только были наступательными, сейчас примерно на 50–60% инициатива принадлежит нам, — отметил полковник.

Кнутов полагает, что в ближайшие дни этот процент будет возрастать. Главной задачей ВС России, по мнению полковника, сейчас является вход на наиболее выгодные позиции до наступления плохой погоды.

На успехи российской армии обратили внимание и в США. Ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ показали впечатляющие результаты в Донецкой Народной Республике и перешли в наступление по всей линии фронта. Бывший разведчик также полагает, что достижения российских войск приблизили президента Украины Владимира Зеленского к катастрофе из-за коллапса ВСУ.