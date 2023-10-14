В США заявили, что маневры ВС России приблизили Зеленского к катастрофе Экс-разведчик Риттер: ВСУ переживают распад, пока Россия добивается успехов

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России показали впечатляющие результаты в ДНР и перешли в наступление по всей линии фронта, заявил ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер YouTube-каналу Gegenpol. По словам эксперта, успехи российских войск приблизили президента Украины Владимира Зеленского к катастрофе из-за коллапса ВСУ.

У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад ВСУ. И президент США Джо Байден ничего с этим сделать не может, — считает Риттер.

Бывший разведчик добавил, что Вашингтон столкнулся с политическим кризисом в вопросе продолжения военной поддержки Киева, и эта ситуация обострилась задолго до разгоревшегося конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее Зеленский заявил, что боевые действия на Украине вышли на завершающую стадию. В то же время он не смог назвать точную дату окончания украинского конфликта.

Обозреватель The Hill Эллен Митчелл на этом фоне сообщала, что украинский лидер боится не получить необходимое вооружение из-за конфликта в Израиле и просил руководителей оборонных ведомств усилить помощь. При этом журналистка уверена, что страны Запада уже устали от постоянного финансирования Украины, так как страна достигла лишь минимального прогресса в своем контрнаступлении.