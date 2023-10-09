Российская армия уничтожила FPV-дронами дот с пулеметом ВСУ под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили дот с пулеметом в укрепрайоне ВСУ под Авдеевкой, сообщает телеканал РЕН ТВ. Корреспондент Семен Еремин показал кадры с места нанесения удара. По его словам, российские беспилотники стали «настоящей головной болью» для ВСУ. Удар по укрепрайону украинских военных был нанесен FPV-дронами.

Пока подошли, уже немножечко начало светать. Зашли в окоп, и стало более-менее безопасно. Хотя вот в тепловизор нас видно издалека. Но уже в окопчике поспокойнее, — рассказал журналист.

6 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР рассказали, что российские операторы БПЛА нанесли удары по позициям ВСУ в районе Авдеевки. По словам представителей НМ ДНР, FPV-дроны управлялись бойцами отряда специального назначения «Русские ястребы».

Министерство обороны России до этого сообщило о нанесении ударов по военным объектам на территории Украины. В частности, было уничтожено место сборки украинских беспилотников «Фурия» и Punisher. Кроме того, удары наносились по складам, на которых хранились ракеты Storm Shadow и боеприпасы для иностранной военной техники, в том числе для реактивной системы залпового огня HIMARS. Пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников также попали под обстрел со стороны Вооруженных сил РФ.