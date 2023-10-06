ВС России уничтожили пункт сборки беспилотников ВСУ МО заявило о поражении места сборки разведывательных дронов Punisher и «Фурия»

Фото: МО РФ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении места сборки дронов ВСУ Punisher и «Фурия» в зоне проведения СВО. В том числе были ликвидированы склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, сообщается в ежедневном брифинге.

В результате ударов в том числе уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов Punisher и «Фурия», склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов, — заявили в ведомстве.

Также поражены склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Ранее командир артиллерийского расчета орудия Д-20 с позывным Режиссер сообщал, что ВС РФ нанесли удар по опорному пункту украинской армии на правом берегу Днепра. По словам военнослужащего, основная задача артиллеристов — не допустить форсирования противником реки.