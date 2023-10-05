Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по опорному пункту украинской армии на правом берегу Днепра, сообщил РИА Новости командир артиллерийского расчета орудия Д-20 с позывным «Режиссер». По словам военнослужащего, основная задача артиллеристов — не допустить форсирования противником реки. С этой целью наносятся удары по скоплениям живой силы ВСУ, а также по военной технике.

Лодки тоже поражаем. Есть у нас снаряды, называются шрапнельными. Это специально для таких [целей], — уточнил командир расчета.

Как сообщалось ранее, российская армия успешно сорвала попытку ротации подразделений Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, украинские военные предприняли попытку ротации в районе населенного пункта Берестовое, однако по его позициям был нанесен артиллерийский удар. Кроме того, российские летчики поразили пункты временной дислокации ВСУ и атаковали склад горюче-смазочных материалов.

Публицист Алексей Живов ранее заявил, что армия России продвинулась вперед в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, расположенных в Запорожской области. Противник был оттеснен примерно на два километра.