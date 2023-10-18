Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области Гладков: российские ПВО сбили беспилотник самолетного типа под Белгородом

Фото: МО РФ

Российская система ПВО сбила в Белгородской области беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, — добавил он.

Минобороны РФ информацию о пресечении атаки на Белгородскую область также подтвердило. Это произошло, по данным ведомства, примерно в 20:00 мск. Там указали, что украинский БПЛА был самолетного типа.

Ранее стало известно, что два села в Белгородской области — Архангельское и Новая Таволжанка — остались без электроснабжения в результате обстрела ВСУ. По словам Гладкова, среди жителей населенных пунктов пострадавших нет.

В ночь на среду, 18 октября, дежурные системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили группу из 28 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря. По информации ведомства, аппараты намеревались атаковать объекты на территории Российской Федерации.

В Министерстве обороны РФ до этого сообщили, что с начала специальной военной операции на Украине Вооруженные силы России уничтожили свыше восьми тысяч украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, только за минувшие сутки был подавлен или сбит 51 дрон противника.