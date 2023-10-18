«РВ» рассказала о боях в районе Работино «РВ» показала кадры ликвидации техники и солдат ВСУ у Работино

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что российский спецназ и 136-я отдельная мотострелковая бригада отражают наступление Вооруженных сил Украины в районе села Работино в Запорожской области. По данным канала, уничтожается техника и личный состав украинских войск. Минобороны не комментировало эту ситуацию.

Враг не прекращает попытки прорыва на линии Копани-Работино-Новопрокоповка-Вербовое на Ореховском направлении. Командование ВСУ снова и снова посылает пехоту в атаку на наши позиции, — отмечается в сообщении канала.

«Военкоры Русской Весны» разместили два видео, на которых артиллерией 136-й бригады уничтожаются украинская бронированная ремонтно-эвакуационная машина и штурмовая группа ВСУ.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что штурмовые отряды ВСУ пытались прорвать оборону ВС РФ у населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. По его словам, противник не учел свою ошибку после первой неудачной вылазки. Вторая атака ВСУ также не увенчалась успехом. Кроме того, как отметил Рогов, на Ореховском направлении в ходе боестолкновений украинская армия лишилась двух бронемашин и трех автомобилей.