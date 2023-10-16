ВСУ дважды за сутки совершили одну ошибку под Запорожьем и поплатились Рогов: российские бойцы за сутки отбили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Штурмовые отряды Вооруженных сил Украины пытались прорвать оборону ВС РФ у населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит ТАСС, противник не учел свою ошибку после первой неудачной вылазки. Вторая атака ВСУ также не увенчалась успехом.

За сутки отбиты штурмовые попытки ВСУ в направлении Вербового, две атаки, — сказал Рогов.

Кроме того, как отметил Рогов, на Ореховском направлении в ходе боестолкновений украинская армия лишилась двух бронемашин и трех автомобилей.

Ранее сообщалось, что ВСУ ежедневно теряют от 300 до 400 бойцов на Запорожском направлении. По словам российских бойцов, в среднем на взятие одной лесополосы противник отправляет два пехотных батальона, однако большинство солдат не доходят до нее. В то же время отмечается заметное затишье в последние дни в районе населенных пунктов Работино и Вербовое.

16 октября подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что за прошедшую неделю потери ВСУ резко выросли на Краснолиманском и Купянском направлениях. По его словам, в совокупности они превзошли потери на Донецком направлении, которые считались до последнего времени самыми большими.