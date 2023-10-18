ВСУ наступают на Запорожье: новости СВО на вечер 18 октября Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

За минувшие сутки в ходе СВО, по данным Минобороны России, Вооруженные силы Украины потеряли более 500 человек ранеными и убитыми. Наиболее крупные потери на Южно-Донецком направлении — 170 военных ВСУ. Также Киев потерял за прошедшие сутки семь бронемашин, три танка, бронетранспортер М113 производства США, восемь пикапов, самоходную артиллерийскую установку «Акация», орудие Д-20, две гаубицы Д-30, гаубицу «Мста-Б», противотанковое орудие «Рапира», а также артиллерийскую систему М777 производства США.

Утреннюю сводку событий, связанных со специальной операцией на Украине, читайте в материале NEWS.ru.

Обстрел Вербового и трудности ВСУ на Краснолиманском направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в ночь на 18 октября украинские военные трижды пытались атаковать российские позиции в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. По его словам, все нападения были отражены, но ВСУ продолжают проводить относительно масштабное наступление на Запорожском направлении.

Полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что присутствие на Краснолиманском направлении боевиков украинской спецбригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) говорит о серьезных трудностях у ВСУ на этом участке. По его словам, штурмовые отряды Украины обеспечивают сохранение позиций в условиях, когда число мобилизованных сокращается из-за попыток сбежать с территории боевых действий.

Путин предложил Байдену забрать у Киева ATACMS

Президент России Владимир Путин тем временем заявил, что утверждения со стороны США, что ВС РФ «проигрывают войну», вызывают смех. Он обратил внимание, что на этом фоне Соединенные Штаты продолжают поставлять Киеву ракеты ATACMS. Путин отметил, что эти ракеты не смогут значительно повлиять на распределение сил. Российский президент призвал коллегу из США Джо Байдена забрать американские боеприпасы и приехать в Москву на блины.

Немецкие СМИ сообщали, что власти США поставили на Украину старые версии дальнобойных ракет ATACMS без системы глобального наведения. Журналист Юлиан Репке отметил, что российские средства радиоэлектронной борьбы успешно отражают удары ВСУ с использованием ракет ATACMS.

Фото: Евгений Потехин/news.ru

Градоначальник уволился и отправился в зону СВО, а в Челябинске разрушили памятник военному

По информации источника «Зебра ТВ», глава Киржачского района Владимирской области Сергей Будкин подал заявление об отставке, чтобы отправиться в зону СВО. Ранее Будкин несколько раз говорил о том, что хочет непосредственно принять участие в боевых действиях. Чиновник пробыл на посту главы Киржачского района меньше года. Известно, что у него имеется военный опыт.

В Челябинской области в деревне Кузяшево местный житель при помощи арматуры разгромил памятник погибшему бойцу СВО. Мотив был не политическим — ранее вандал часто ссорился с погибшим военнослужащим.

Обстрелы приграничных областей и дрон-шпион в Балашихе

Три жителя Брянской области пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на пункт пропуска в селе Ломаковка. Пострадавших доставили в Стародубскую центральную больницу. Врачи диагностировали у них раны головы и живота.

Также из-за обстрелов ВСУ пострадала Белгородская область. Два села — Архангельское и Новая Таволжанка — остались без электроснабжения. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, среди жителей населенных пунктов пострадавших нет.

В подмосковной Балашихе тем временем на территории Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко обнаружили разведывательный дрон. К беспилотнику была прикреплена камера, взрывчатка при нем найдена не была.

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