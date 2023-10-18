Путин позвал Байдена на чай с блинами после его слов о проигрыше России Путин призвал Байдена забрать ATACMS у Киева и приехать на чай с блинами

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Президент России Владимир Путин

Утверждения, что Россия «проигрывает войну» на Украине, звучат смешно, считает президент России Владимир Путин, оценивая соответствующие заявления президента США Джо Байдена, передает ТАСС. Он задался вопросом о том, что если конфликт проигран, то зачем США поставляют Киеву ATACMS. Кроме того, Путин позвал Байдена на чай с блинами в Москву.

Если война [Россией] проиграна, зачем тогда поставлять ATACMS? Пусть президент США забирает ATACMS и другое вооружение и приезжает в Россию, пить чай с блинами. Задайте им этот вопрос. Ну смешно, — заявил Путин.

Также Путин заявил, что передача дальнобойных ракет ATACMS ВСУ не изменит кардинально ситуацию на фронте и лишь продлит агонию Украины. По его словам, поставка этого оружия является еще одной ошибкой США.

Передачу Украине ракет ATACMS накануне подтвердила администрация США. Там пояснили, что это повысит боевой потенциал ВСУ. По данным западных СМИ, поставки имели место несколько дней назад. Киев получил «менее дюжины» ракет.

Первый зампред комитета Госдумы по обороны Алексей Журавлев заявил о необходимости максимально усилить российскую ПВО для уничтожения ракет ATACMS. Парламентарий также подчеркнул, что ПВО также стоит подготовить для перехвата американских истребителей.