Путин предупредил о последствиях поставок ракет ATACMS Украине Путин: поставка ракет ATACMS не изменит ситуацию и продлит агонию Украины

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Президент России Владимир Путин

Передача дальнобойных ракет ATACMS ВСУ не изменит кардинально ситуацию на фронте и лишь продлит агонию Украины, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, поставка этого оружия является еще одной ошибкой США и еще больше втягивает Вашингтон в конфликт. При этом российским войскам есть чем отражать подобные атаки.

Что самое главное -- это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать, — сказал Путин.

Передачу Украине ракет ATACMS накануне подтвердила Администрация США. Там пояснили, что это повысит боевой потенциал ВСУ. По данным западных СМИ, поставки имели место несколько дней назад. Киев получил «менее дюжины» ракет.

Первый зампред комитета Госдумы по обороны Алексей Журавлев заявил о необходимости максимально усилить российскую ПВО для уничтожения ракет ATACMS. Парламентарий подчеркнул, что ПВО также стоит подготовить для перехвата американских истребителей.