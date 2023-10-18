ВС России отразили три атаки ВСУ в районе Вербового Рогов: российские военные отразили три атаки ВСУ в районе Вербового

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В ночь на 18 октября украинские военные трижды пытались атаковать российские позиции в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, заявил в беседе с ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, все нападения были отражены. Он подчеркнул, что ВСУ продолжают проводить относительно масштабное наступление на Запорожском фронте.

За ночь отбито три атаки [в районе села Вербового] довольно масштабного наступления ВСУ. В трех волнах наступления уничтожены две единицы техники и точно один танк, а также несколько десятков [бойцов] ВСУ, — сказал Рогов.

По его словам, всего в наступлении участвовали около 30 украинских солдат и пять единиц военной техники. Рогов уточнил, что группы ВСУ отправляли без поддержки артиллерии и реактивных систем залпового огня, поэтому бойцам ВС России удавалось «накрыть» их огнем.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщал, что украинские военные идут в наступление на населенные пункты Вербовое и Новопрокоповка Запорожской области. По информации канала, силы противника передвигаются небольшими группами по 20 человек и четыре единицы техники. Российские войска стараются отразить атаки ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.