Взрывы прогремели в Николаеве Горадминистрация Николаева: в городе прогремели взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два взрыва произошли в украинском городе Николаеве во время действия на территории области режима воздушной тревоги, сообщает в Telegram городская администрация. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены также звучали в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

Вечером 18 октября взрывы раздались в Сумской и Днепропетровской областях. Так, они прозвучали в городе Сумы на севере Украины. Кроме того, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлялась воздушная тревога. Подробности о ситуации не приводились.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшую зиму российские беспилотники могут устроить рекордное количество атак на территории Украины в зоне СВО. По его словам, уже за первый месяц осени Вооруженные силы РФ более 500 раз атаковали объекты на Украине при помощи БПЛА. Он считает, что эта цифра со временем будет только расти. Спикер ВС ВСУ привел прошлогодние показатели — тогда, по его словам, за полгода было совершено около тысячи атак с использование дронов.