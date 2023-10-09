На Украине предупредили о массированной атаке российских дронов зимой Спикер ВС ВСУ Игнат ожидает рекордное число атак дронов ВС РФ на Украину зимой

Фото: МО РФ

В ближайшую зиму российские беспилотники могут устроить рекордное количество атак на территории Украины в зоне СВО, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, которые цитирует Reuters, уже за первый месяц осени Вооруженные силы России более 500 раз атаковали объекты на Украине при помощи БПЛА. Он считает, что эта цифра со временем будет только расти.

Эта осень и зима <...> уже являются рекордными по количеству беспилотников. В сентябре их было использовано более 500, — сказал Игнат.

Для сравнения спикер ВС ВСУ привел прошлогодние цифры — тогда, по его словам, за полгода было совершено около тысячи атак с использование дронов. В материале Reuters уточняется, что зимние обстрелы повредили значительную часть энергосистемы Украины.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что в ночь на 6 октября территорию Украины атаковали беспилотники. По данным канала, взрывы прозвучали в Одессе, Николаеве и Кировограде. Беспилотники группами заходили на цели в Одессе с моря. В сообщении канала отмечалось, что украинские системы ПВО пытались отразить атаку беспилотников-камикадзе. Также взрывы гремели в Киеве. Минобороны РФ не комментировало данную ситуацию.

Военкор Юрий Котенок опубликовал видео, как российские беспилотники «Герань» обстреливают объекты инфраструктуры в Одесской области. Кадры были сделаны с территории Румынии. На опубликованной записи видно, как силы ПВО пытаются сбить дроны в небе, в какой-то момент на земле происходит взрыв.