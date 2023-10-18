Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах «Страна»: взрывы прозвучали в Сумах на севере Украины

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Взрывы прозвучали в городе Сумы на севере Украины, сообщает издание «Страна». Кроме того, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлена воздушная тревога.

Вечером 18 октября издание Klymenko Time сообщило, что в Днепровской области прозвучали взрывы. Также стало известно о взрывах в Николаеве. Подробности о ситуации не приводились. Кроме того, в Одесской, Днепровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Telegram-канал Readovka 16 октября сообщал, что сразу в нескольких украинских городах прогремели взрывы. По данным канала, Вооруженные силы России атаковали объекты в Днепропетровске, Миргороде и Кропивницком, а также в Полтавской и Запорожской областях Украины, в том числе военный аэродром. Минобороны РФ информацию не комментировало.

9 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшую зиму российские беспилотники могут устроить рекордное количество атак на территории Украины в зоне СВО. По его словам, уже за первый месяц осени Вооруженные силы РФ более 500 раз атаковали объекты на Украине при помощи БПЛА. Он считает, что эта цифра со временем будет только расти. В МО РФ данную информацию не комментировали.