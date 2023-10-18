В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Днепровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Кроме того, по данным издания Klymenko Time, в Днепровской области прозвучали взрывы. Также сообщается о взрывах в Николаеве. Подробности о ситуации не приводятся.

Днем 18 октября украинские сообщили о том, что в Харькове прозвучали сирены воздушной тревоги и произошла серия взрывов. Местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях. При этом никаких подробностей случившегося не приводилось. Кроме того, несколько мощных взрывов прозвучало в ночь на 18 октября в подконтрольных Киеву частях Запорожской области. Была слышна серия как минимум из пяти взрывов. Местные власти ситуацию не прокомментировали.

Днем ранее сразу в нескольких украинских городах прогремели взрывы: в Днепропетровске, Миргороде и Кропивницком, а также в Полтавской и Запорожской областях. Предположительно, удар был нанесен по инфраструктуре ВСУ, так же в СМИ сообщили, что одной из целей в Миргороде Полтавской области стал военный аэродром. Минобороны России информацию не комментировало.