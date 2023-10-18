В Харькове прогремели взрывы и объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Харькове на востоке Украины прозвучали взрывы, сообщает украинское издание «Страна.ua». Каких-либо подробностей не приводится. Отмечается, что в регионе объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

В ночь на 18 октября несколько мощных взрывов прозвучало и в подконтрольных Киеву частях Запорожской области. Была слышна серия как минимум из пяти взрывов. Местные власти ситуацию не прокомментировали.

Накануне вечером авиация Воздушно-космических сил России ударила по позициям ВСУ на Донецком направлении в зоне специальной военной операции на Украине. Как сообщили в Министерстве обороны России, штурмовики Су-25 уничтожили бронированную технику и замаскированные полевые позиции украинской армии. После удара экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Также российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения гаубицы М777 американского производства дроном-камикадзе «Ланцет». После попадания орудие загорелось и произошла детонация боекомплекта. На кадрах ролика видно, как беспилотник ВС РФ поражает огневую позицию ВСУ, где установлена артиллерийская установка. Затем среди деревьев происходит яркая вспышка, и столб огня устремляется в небо.