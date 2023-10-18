Cерия мощных взрывов прогремела в Запорожье

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Несколько мощных взрывов прозвучало в подконтрольных Киеву частях Запорожской области, сообщило украинское издание Укринформ. По его данным, была слышна серия как минимум из пяти взрывов. Местные власти ситуацию не прокомментировали.

Согласно информации из онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент режим воздушной тревоги действует в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Также он сохраняется в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Днем ранее сразу в нескольких украинских городах прогремели взрывы: в Днепропетровске, Миргороде и Кропивницком, а также в Полтавской и Запорожской областях Украины. Предположительно, удар был нанесен по инфраструктуре ВСУ, так же в СМИ сообщили, что одной из целей в Миргороде Полтавской области стал военный аэродром. Минобороны России информацию не комментировало.

В воскресенье, 15 октября, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области прозвучали взрывы, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, территорию обстреляли российские ракеты. Министерство обороны РФ и местные власти не прокомментировали ситуацию. Также на местах работали средства украинских ПВО, добавил Рогов.