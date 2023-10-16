Взрывы прогремели в нескольких областях Украины

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Сразу в нескольких украинских городах прогремели взрывы, сообщил Telegram-канал Readovka. По данным канала, Вооруженные силы России атаковали объекты в Днепропетровске, Миргороде и Кропивницком, а также в Полтавской и Запорожской областях Украины. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Telegram-канал уточнил, что удар нанесен по инфраструктуре ВСУ, в частности отмечается, что одной из целей в Миргороде Полтавской области стал военный аэродром. Минобороны России информацию не комментировало.

По данным онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 01:10 мск воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ вблизи населенных пунктов Авдеевка, Орловка и Ласточкино в ДНР, а также в районе города Берислав Херсонской области, доложили в Минобороны РФ. За сутки в результате действий российских бойцов на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне спецоперации было отражено 15 атак ВСУ. Всего были уничтожены 49 единиц техники противника, 39 БПЛА и одна станция радиоэлектронной борьбы.

9 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшую зиму российские беспилотники могут устроить рекордное количество атак на территории Украины в зоне СВО. По его словам, уже за первый месяц осени Вооруженные силы РФ более 500 раз атаковали объекты на Украине при помощи БПЛА. Он считает, что эта цифра со временем будет только расти. В Минобороны России данную информацию не комментировали.