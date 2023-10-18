Путин отправил МиГ-31 с «Кинжалами» в Черное море: защитят ли Крым и мост

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал». Защитят ли истребители Крымский мост и сам регион?

Почему Путин принял такое решение

Российский лидер объяснил, что такое решение было принято после того, как Соединенные Штаты Америки перебросили две авиационные группировки в Средиземное море.

«Хочу сказать, что это не угроза, но по моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами ’’Кинжал’’. Они, как известно, имеют дальность свыше 1000 км со скоростью девять махов», — подчеркнул Путин.

По данным газеты The Washington Post, США начали перебрасывать на Ближний Восток подкрепление — более четырех тысяч военнослужащих. Речь идет о солдатах ВМС и Корпуса морской пехоты страны, в том числе о подразделениях специального назначения.

11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что второй авианосец Dwight Eisenhower направляется в Средиземное море после просьбы израильских властей.

Позднее стало известно, что авианосец Jerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

«Авианосная ударная группа авианосца ВМС США „Джеральд Форд“ прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы сдержать любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны», — говорилось в заявлении командования Вооруженных сил США.

Смогут ли истребители РФ защитить Крымский мост

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с NEWS.ru заявил, что размещение самолетов МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Черном море стало ответом на военное присутствие США у берегов Израиля. По мнению эксперта, президент России специально заявил об этом открыто, чтобы потом не было претензий в случае какого-нибудь инцидента.

«Может быть любая провокация. Американцы должны знать, что их присутствие здесь настораживает наши вооруженные силы. Я считаю, что это сделано правильно и надо было сообщить всему миру, чтобы потом не было оправданий: „Ой, а мы не знали об этом“», — отметил Сытник.

Также пилот пояснил, что в задачи МиГ-31 не будет входить охрана Крымского моста от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Для этого существуют другие средства защиты. По его словам, российские истребители с «Кинжалами» на борту являются грозным оружием.

«Это оружие довольно хорошее, 2000 км радиус поражения, два „Кинжала“ и авианосца нет, а для эсминца будет одного достаточно. Ответ всегда будет», — резюмировал заслуженный илот России.

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