Россия обвинила Украину в разработке биологического оружия у своих границ МИД: Украина при поддержке Пентагона создавала компоненты биооружия рядом с РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украина при поддержке Пентагона проводила разработку компонентов биологического оружия в непосредственной близости от территории России, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронов. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, все вопросы Москвы к Вашингтону и Киеву по данному вопросу не получили должного ответа и «остаются открытыми».

Требуют самого пристального внимания вскрывшиеся факты реализации военно-биологической программы на Украине при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур, включая частные компании. Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от территории России велась разработка компонентов биологического оружия, — сказал Воронов.

Весной 2023 года парламентская комиссия РФ представила доклад о расследовании работы биологических лабораторий США на Украине. В документе было указано, что военно-биологическая программа Пентагона в настоящее время приобрела масштабный характер и реализуется под прикрытием антитеррористических проектов и деятельности, разрешенной Конвенцией о запрещении биооружия.

До этого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в США создано около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют Вашингтону формировать распространение эпидемий. Яровая подчеркнула, что на территории Украины под видом биолабораторий создаются военные объекты США и НАТО.

В свою очередь, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший рассказал, что американские биолаборатории работают во многих странах, в том числе на территории Украины. По его словам, американцы разрабатывают «все виды» биологического оружия.