В Госдуме призвали принять меры против биологических угроз со стороны США Депутат Госдумы Фролова назвала секретные биолаборатории США на Украине угрозой для всего мира

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 11 апреля заслушали итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию создания американскими специалистами биолабораторий на территории Украины. Как заявила в беседе с «Народными Новостями» депутат Госдумы Тамара Фролова, расследование подтвердило, что под видом научной деятельности США создавали военные объекты с возможностью производства компонентов биологического оружия. Парламентарий призвала принять соответствующие меры против биологических угроз со стороны Штатов.

Серьезность этой ситуации нельзя недооценивать. И здесь мы отмечаем опасность не только для России. Биооружие представляет серьезнейшую угрозу для всего человечества, — напомнила депутат.

По словам парламентария, сегодня создаются предпосылки для изменения природы будущих войн и обесценивания даже ядерного паритета. В этих условиях важно обеспечить российскую национальную систему биобезопасности.

Мы становимся невольными зрителями фильма ужасов, воплощаемого Западом в жизнь. А потому сегодня Госдума призывает незамедлительно принять комплекс мер, направленных на противодействие внешним биологическим угрозам, которые грубейшим образом противоречат Конвенции ООН, — подчеркнула Фролова.

Издание напоминает, что Госдума призвала парламенты стран мира дать оценку военно-биологической активности США на Украине, прикрываемой нейтральными формулировками.

Ранее стало известно, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, военно-биологическая программа получила название «Исследования по бионадзору».