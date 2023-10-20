Военкор рассказал о «миграции» «Леопардов» в зоне СВО Поддубный: танки Leopard «мигрировали» на Лиманское и Авдеевское направления

Фото: NATO

Немецкие танки Leopard, поставленные ВСУ, «мигрировали» с Запорожского на Лиманское и Авдеевское направления, сообщит в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, российские силы применяют артиллерию и ударные дроны — противник находится под плотным огнем, из-за чего тяжелая техника не участвует в штурмах.

Немецкие «Леопарды» мигрировали с Запорожского на Лиманское и Авдеевское направления. Из-за плотности огня российской артиллерии и применения ударных дронов, танки противника не участвуют в штурмовых операциях, работая по принципу «выехал-выстрелил-заехал», — написал Поддубный.

Он добавил, что рассредоточение немецкой техники по всей линии фронта говорит об изменении стратегии украинских войск. По словам Поддубного, ранее Leopard использовали только на юге.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы Украины делают ставку на дистанционное поражение на стыке Запорожья и ДНР. По словам бойцов батальона «Восток», подобную стратегию ВСУ применяют из-за отсутствия резервов. Положение на участке можно охарактеризовать мелкими стычками и артдуэлями, уточнили бойцы.