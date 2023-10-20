Стало известно об «артдуэлях» ВСУ и ВС России на стыке Запорожья и ДНР «РВ»: на стыке Запорожья и ДНР ведутся артдуэли

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины делают ставку на дистанционное поражение на стыке Запорожья и ДНР, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на бойцов батальона «Восток». По их словам, подобную стратегию ВСУ применяют из-за отсутствия резервов. Положение на участке можно охарактеризовать мелкими стычками и артдуэлями, уточнили бойцы.

Сегодня нанесли ответный артудар по противнику в районе Урожайного. После некоторого перерыва противник активизировал работу своей артиллерии по нашим позициям, сделав ставку на дистанционное поражение. В связи с обострением на других направлениях лишних резервов для наступательных действий нет, поэтому положене дел на участке характеризуется мелкими стычками и артдуэлями, — рассказали военнослужащие.

Вместе с тем сохраняется постоянный фактор угрозы в виде дронов-камикадзе. ВСУ обзавелись наземными беспилотниками. По словам бойцов, прецедентов на Запорожском участке фронта еще не было, однако на других направлениях уже сталкивались с подобными атаками.

Ранее военкор Александр Коц рассказал, что на Авдеевском направлении впервые появился танк Leopard 2. По его словам, до этого ВСУ использовали их исключительно на Запорожском направлении.