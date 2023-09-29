ВС РФ применили в зоне спецоперации новейшего робота-антиснайпера «Сосна-Н»

Фото: Минобороны России

Российский спецназ применил в зоне СВО новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н», сообщил ТАСС информированный источник. Впервые комплекс был представлен на форуме «Армия-2021».

Партия антиснайперских комплексов «Сосна-Н» была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО, — говорится в заявлении.

«Сосна-Н» способна сканировать и обнаруживать любые оптические устройства, которые ведут встречное наблюдение или прицеливание. Комплекс может функционировать на расстоянии до трех тысяч метров. С помощью разработки удается не только устанавливать место снайпера, но и создавать ему визуальную помеху направленным лазерным излучением.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Андреевкой на южном фланге Артемовска. Он отметил, что на позицию был сброшен снаряд — в результате прямого попадания произошла детонация боекомплекта.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка на Артемовском направлении. По его словам, украинские военные были частично уничтожены.