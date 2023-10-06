Названы главные особенности снайперской винтовки Чукавина для ВС России Эксперт по оружию Лазарев: винтовка Чукавина отличается точностью стрельбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снайперская винтовка Чукавина

Новая снайперская винтовка Чукавина, серийное производство которой в скором запустит концерн «Калашников», станет прокаченной версией винтовки Драгунова, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт по стрелковому оружию Константин Лазарев. Он отметил, что именно винтовку Драгунова используют для обучения в армии.

В чем основные преимущества СВЧ: это винтовка, призванная если не заменить СВД, то стать ее прокаченной версией, но баллистика и боеприпас отличаться не должны, потому что все обучение в армии построено на подготовку солдат на СВД с патроном 7,62x54 мм — по точности, по кучности СВЧ должна показывать минимум такой же результат, как у СВД, — говорит Лазарев.

Он отметил, что у СВЧ в сравнении с СВД улучшена точность результата, поскольку при его использовании бойцу не нужно браться за цевье. На оружии может быть установлен любой прицельный комплекс и тепловизионная насадка. Также имеется место для маленького коллиматора на случай ближнего боя. Плюс на цевье СВЧ также много посадочных мест Пикатинни для ЛЦУ, сошек, рукоятки. Приклад СВЧ может регулироваться под антропометрию бойца, отмечает эксперт. Также в СВЧ используется новая система компоновки ствольной коробки.

Это не ствольная коробка и крышка, как в автомате Калашникова, грубо говоря. А если не ошибаюсь, лафетная система — затворная группа, прицел максимально соосны, близки к стволу. Такое размещение затворной группы положительно сказывается на точности боя, — отмечает Лазарев.

Эксперт пояснил, что СВЧ использует те же боеприпасы, что и СВД, поэтому их для новой винтовки достаточно. И магазин от СВД подойдет к СВЧ. Винтовка прошла военные испытания и поэтому устойчива к загрязнениям.

Ранее винтовку Чукавина представили на выставке саммита Россия — Африка. На нем присутствуют 49 стран и 17 глав африканских государств. Делегациям, принимающим участие в саммите, показали новинки российского вооружения и военного обмундирования.