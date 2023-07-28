В Санкт-Петербурге проходит двухдневный саммит и форум «Россия — Африка». На нем присутствуют 49 стран и 17 глав африканских государств. Делегациям, принимающим участие в саммите, показали новинки российского вооружения и военного обмундирования. Выставка была подготовлена корпорацией «Ростех».

На площадке форума можно было увидеть как штурмовые и снайперские винтовки — автоматы АК-12, АК-308 под винтовочный патрон западного образца, снайперскую винтовку Чукавина, так и антидроновые ружья, БПЛА, вертолёты и боевые машины. Экспозиция включала также переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла».

Подробнее — в фоторепортаже NEWS.ru

Снайперская винтовка Чукавина

Фото: Росконгресс

Снайперская винтовка Чукавина

Линейка автоматов АК

Фото: Росконгресс

Линейка автоматов АК

Линейка автоматов АК-308

Фото: Росконгресс

Линейка автоматов АК-308

Линейка автоматов АК-308

Фото: Росконгресс

Линейка автоматов АК-308

Автомат АК-308

Фото: Росконгресс

Автомат АК-308

Фото: Росконгресс

Пистолет МПЛ (Модульный пистолет Лебедева)

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Пистолет МПЛ (Модульный пистолет Лебедева)

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

ПЗРК «Верба»

Фото: Росконгресс

ПЗРК «Верба»

ПЗРК «Верба»

Фото: Росконгресс

ПЗРК «Верба»

Фото: Росконгресс

БПЛА «Орион»

Фото: Росконгресс

БПЛА «Орион»

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Автомат Калашникова АК-308

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Автомат Калашникова АК-308

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Фото: Росконгресс

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Фото: Росконгресс

Фото: Росконгресс