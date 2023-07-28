Африканцы восхитились новым российским оружием: фото винтовок и автоматов

В Санкт-Петербурге проходит двухдневный саммит и форум «Россия — Африка». На нем присутствуют 49 стран и 17 глав африканских государств. Делегациям, принимающим участие в саммите, показали новинки российского вооружения и военного обмундирования. Выставка была подготовлена корпорацией «Ростех».

На площадке форума можно было увидеть как штурмовые и снайперские винтовки — автоматы АК-12, АК-308 под винтовочный патрон западного образца, снайперскую винтовку Чукавина, так и антидроновые ружья, БПЛА, вертолёты и боевые машины. Экспозиция включала также переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла».

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