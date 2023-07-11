«Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой РИА Новости: «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БМПТ «Терминатор»

Экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» группировки ВС РФ «Юг» в ночь на 11 июля выпустил 400 снарядов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой в ДНР, рассказал РИА Новости командир БМПТ. По его словам, при обстреле из автоматической пушки использовались осколочно-фугасные и бронебойно-трассирующие снаряды.

Работали с 30-го калибра из БМПТ «Терминатор». Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра, отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим. Расход был 400 снарядов, — уточнил командир «Терминатора».

Использование БМПТ ночью он объяснил тем, что в темноте при помощи тепловизора легче находить цели. Речь идет и о живой силе, и об укреплениях, и о технике противника. Легкобронированную и тяжелую технику «Терминатор» поражает из противотанкового ракетного комплекса.

В Минобороны России ранее сообщили, что группировка «Юг» на донецком направлении за сутки отразила несколько атак ВСУ. При этом были уничтожены до 180 военных ВСУ, в том числе в районе Авдеевки.

Ранее сообщалось, что танковый взвод танкового полка российской группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак ВСУ на Времевском выступе. По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, в ходе этих атак противник потерял несколько единиц иностранной бронетехники.