«Ярс» ударил по учебной цели на Камчатке: как это было, что с триадой Российские силы ядерного сдерживания под наблюдением Путина провели тренировку с учебными стрельбами

Президент Владимир Путин остался доволен прошедшими учениями стратегических сил сдерживания, заявили в четверг в Кремле. Накануне в Сети появились кадры пролета ядерной ракеты, снятые жителями Архангельска. Как потом выяснилось, это были учебные пуски баллистических ракет «Ярс» и «Синева». Правда ли, что эти пуски стали политическим сигналом для США — в материале NEWS.ru.

Почему «Ярс» увидели над Архангельском

Президент Владимир Путин остался удовлетворен итогами тренировки стратегических сил сдерживания, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Да, она результативная, все цели в ходе тренировки были выполнены», — сказал Песков. Он напомнил, что такие тренировки проводятся ежегодно.

Кадры пролета ракеты над Архангельском появились в Сети в среду. На них видно, как высоко в небе на фоне городской застройки ракета оставляет белый дымно-инверсионный след — вплоть до момента отделения первой ступени. Позднее было официально объявлено, что состоялись учения стратегических сил сдерживания, за ними по видеосвязи наблюдал Путин.

Как сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, в ходе учений были задействованы подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) «Ярс» и ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула», а также два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.

Сообщалось, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» был выполнен с космодрома Плесецк, а мишень находилась на полигоне «Кура» на Камчатке. Как раз этот пуск и заметили горожане, — космодром расположен в 180 км к югу от Архангельска. Вторая баллистическая ракета — «Синева» морского базирования — была выпущена по тому же полигону «Кура», но из акватории Баренцева моря, и ее полет архангелогородцы видеть не могли.

Зачем ракетчики стреляли по учебным целям на Камчатке

Как отметили в Кремле и Минобороны, в ходе учений был проверен уровень подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. Задачи тренировки выполнены в полном объеме. Стратегические силы ядерного сдерживания отработали вариант действий при ответно-встречном ударе в случае нападения вероятного противника.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с NEWS.ru пояснил, что подобные учения призваны предостеречь другие державы. «Это вполне конкретное и ясное предупреждение. Очевидно, что Россия вполне успешно демонстрирует свою готовность к использованию сил РВСН. Ракеты запускались, полный цикл принятия решений проходил штатно, представители всей ядерной триады нашей были задействованы. По результату вполне понятно, что Москва готова использовать свой ракетно-ядерный арсенал не „если что“, а просто готова к его использованию и постоянно эту сферу совершенствует», — сказал Шурыгин.

По мнению эксперта, сигнал о готовности ответить ударом на удар обязательно дойдет до натовских столиц, разжигающих международные конфликты. «Наблюдателей там хватает, и военных экспертов тоже. И оценивать адекватно, что происходит, там вполне есть кому», — отметил Шурыгин.

Фото: МО РФ

Как в Госдуме отреагировали на ядерные маневры

Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) считает учения своевременной мерой на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая может привести к «чудовищным последствиям». Некоторые американские политики открыто заявляют, что это может вылиться в вооруженный конфликт «на самом высоком уровне» — между США и Ираном. «Конечно, такое развитие событий приведет к чудовищным последствиям», — пояснил парламентарий.

Депутат добавил, что в случае мировой войны в нее будут втянуты десятки государств, в том числе те, что имеют в арсенале ядерное оружие. По мнению депутата, Вашингтон должен понимать: военное противостояние с Россией в таком случае обернется для США крахом.

«Нужно как можно быстрее на всех континентах, всем армиям мира садиться за стол переговоров и принимать те условия, о которых сегодня говорит Россия. А Россия говорит о том, что мир на планете может быть только с учетом интересов всех сторон», — заключил Свинцов.

Насколько учения привязаны к геополитической повестке

Завсектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин напоминает: на самом деле подобные комплексные тренировки проводятся регулярно, как и американские «Steadfast Noon», и они обычно задолго планируются. По его словам, о запланированных учебных пусках ракет Москва и Вашингтон друг друга предупреждают — во избежание инцидентов.

«Естественно, учения посылают определенные сигналы, за ними наблюдают, но увязывать однозначно с геополитической повесткой не стоит. Это системные и заранее планируемые действия. Конечно, это напоминание о том, что наши стратегические силы ядерного сдерживания есть и они вполне работоспособны. Но это не ситуативный сигнал, это подтверждение нашей обороноспособности в принципе — в течение десятилетий», — пояснил NEWS.ru Тебин.

Проведенная накануне тренировка не несла политического подтекста, поддержал эксперта и бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.

«Тренировка проводилась по годовому плану подготовки Стратегических ядерных сил (СЯС) России. Такое мероприятие проводится ежегодно в октябре. Оно не было связано с чем-либо», — сказал ТАСС генерал.

О чем говорят прошедшие учения

По словам Тебина, тот факт, что в учениях задействованы лишь одна ракетная подлодка, один наземный комплекс и два самолета-ракетоносца, вполне может демонстрировать общее состояние и готовность ядерной триады.

«В целом они вполне отражают возможности системы. Ядерная триада на то и триада, что состоит из разных компонентов так, что в каждый конкретный момент времени недостаточные возможности или готовность одного компонента можно компенсировать за счет других», — пояснил эксперт.

Тебин также подчеркнул, что в данном случае все прошло штатно, все компоненты продемонстрировали свою готовность.

«А как иначе проверить общую готовность? Задействовать сразу все имеющиеся средства слишком дорого и не нужно. Учения с реальными пусками и привлечением представителей от всех компонент дает больше для понимания состояния СЯС, чем электронные или командно-штабные учения одной компоненты. Вполне разумный компромисс», — сказал Тебин.

Фото: МО РФ

Что такое «Ярс» и «Синева»

РС-24 «Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Это одна из самых засекреченных ракет — ее ТТХ не раскрываются. Известно лишь, что «Ярс» — модификация комплекса «Тополь-М». По аналогии с ним можно предположить, что первая ракета — трехступенчатая, в прессе также сообщалось, что именно на основе РС-24 разрабатывался боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин», однако работа была прекращена ради перераспределения сил для гиперзвукового оружия. По официальным данным, разработка БЖРК не ведется.

Ракета Р-29РМУ2 «Синева» — российская жидкотопливная трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся боеголовкой, разработана специально для подводных лодок. Головная часть «Синевы» может оснащаться четырьмя высокоскоростными малоразмерными неуправляемыми боевыми блоками мощностью 500 кт каждый.

В 2008 году во время учений «Тула» из Баренцева моря выстрелила «Синевой» на 11 547 км — головной блок упал в экваториальной части Тихого океана. Эксперты утверждают, что при такой дальности стрельбы лодки с «Синевой» могут контролировать большую часть Земного шара, даже не выходя из территориальных вод России.

«Ракета для подлодок с дальностью пуска в 11 500 км — действительно серьезный аргумент. Хотелось бы, конечно, чтобы мы постоянно патрулировали ракетоносцами Мировой океан. Но, в принципе, с такими ракетами и после появления на флоте новых подлодок можно и прямо от пирса отстреляться в случае чего», — заключил Тебин.

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