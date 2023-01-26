В Сети появилось видео работы российского «Терминатора» в ЛНР Появилось видео стрельбы российского БМПТ «Терминатор» под Кременной в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк (БМПТ) «Терминатор»

В Сети появилось видео работы российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» под населенным пунктом Кременная в ЛНР, кадры опубликовал Telegram-канал «Развед Дозор». В ролике показано, как машина выезжает на место ведения огня и начинает стрелять по противнику, находящемуся в лесном массиве.

«Терминатор» оснащен двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметровым модернизированным танковым пулеметом Калашникова. Техника поступила на вооружение ВС РФ в 2018 году.

Ранее появились видео стрелкового боя российских штурмовиков против украинских военных на Авдеевском направлении в ДНР. На кадрах видно, как российские бойцы ведут обстрел украинских позиций из занятого дома.

Сегодня, 26 января, также было опубликовано видео уничтожения американской гаубицы М-777 под Кременной российским беспилотником «Ланцет». На кадрах демонстрируется прямое попадание дрона по гаубице.