Опубликовано видео уничтожения «Ланцетом» американской гаубицы

Фото: Kevin Payne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Буксируемая гаубица M777 калибра 155-мм

Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал видео уничтожения американской гаубицы М-777 под Кременной российским беспилотником «Ланцет». На кадрах демонстрируется прямое попадание дрона по гаубице.

Ранее в Сети появились кадры подрыва украинской боевой машины пехоты на мине, которую солдаты ВСУ установили из-за опасений наступления российских войск. Видео подрыва в зоне проведения спецоперации опубликовало РИА Новости.

Агентство отмечает, что детали подрыва БМП рассказали разведчики 1-й Славянской бригады. По их словам, из-за слабой подготовки мобилизованных территориальной обороны Украины они расставляют мины хаотично. При этом карты минирований не составляются, из-за чего неизвестны опасные участки. Одна из таких мин, установленная на дороге, по которой обычно передвигается украинская техника, и стала причиной подрыва БМП.

До этого на видео попало уничтожение техники ВСУ «Гиацинтами». Российские артиллеристы при помощи этих самоходных установок ликвидировали скопления украинских бойцов в ходе наступления на Запорожском направлении.