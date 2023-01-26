Подрыв украинской БМП на мине ВСУ попал на видео РИА Новости: украинская БМП подорвалась на мине, установленной ВСУ против российских войск

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская боевая машина пехоты подорвалась на мине, которую солдаты ВСУ установили из-за опасений наступления российских войск. Видео подрыва в зоне проведения спецоперации опубликовало РИА Новости.

Агентство отмечает, что детали подрыва БМП рассказали разведчики 1-й Славянской бригады. По их словам, из-за слабой подготовки мобилизованных территориальной обороны Украины они расставляют мины хаотично. При этом карты минирований не составляются, из-за чего неизвестны опасные участки.

Одна из таких мин, установленная на дороге, по которой обычно передвигается украинская техника, и стала причиной подрыва БМП.

Его зафиксировал российский оператор беспилотника, наблюдавший за позициями противника. По его словам, механик-водитель боевой машины остался жив, он убежал, даже не попытавшись спасти солдат, которые находились в отделе десанта.

Ранее на видео попало уничтожение техники ВСУ «Гиацинтами». Российские артиллеристы при помощи этих самоходных установок ликвидировали скопления украинских бойцов в ходе наступления на Запорожском направлении. В результате операции противник также лишился техники: пикапов в сопровождении БМП.