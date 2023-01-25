Уничтожение техники ВСУ «Гиацинтами» попало на видео РИА Новости: артиллеристы ликвидировали из «Гиацинтов» скопление техники ВСУ

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие ВСУ

Российские артиллеристы при помощи самоходных установок «Гиацинт» ликвидировали скопления украинских бойцов в ходе наступления на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости. В результате операции противник также лишился техники: пикапов в сопровождении БМП.

У нас «Гиацинт», поэтому, в основном, контрбатарейная борьба, но задачи поступают абсолютно разные. Бывает скопление техники противника, и по ним тоже приходится работать, потому что «Гиацинт» — это как снайперская винтовка, — сказал военнослужащий позывным Раптор.

Российский боец с позывным Рагнар отметил, что в последние дни активность артиллерии с украинской стороны значительно снизилась. По его словам, прилетов стало меньше, поскольку артиллерия круглосуточно работает снарядами, которыми может бить по объектам, расположенным на расстоянии в радиусе до 25 километров.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российская армия идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО на Украине. По его словам, Вооруженные силы России добиваются успехов на Артемовском и Авдеевском направлениях, активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурмуют Артемовск.