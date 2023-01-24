Военкор Сладков сообщил об активном наступлении России в зоне СВО

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российская армия идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО на Украине, сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва» военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, Вооруженные силы России добиваются успехов на Артемовском и Авдеевском направлениях, активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурмуют Артемовск.

Успехи [есть] на Артёмовском направлении, на Авдеевском направлении, в направлении Угледара. Это может быть проиллюстрировано тем, что в Запорожье мы тоже пошли вперёд. <...> Эти наши действия настолько успешны, что подключается и другой участок фронта, Запорожский. Идём тоже вперёд там, десятки километров проходим, сотнями уничтожаем врага, — подчеркнул Сладков.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные продолжили наступление на Запорожском направлении и заняли новые выгодные рубежи. По его словам, в ходе боев на этом направлении погибли около 85 бойцов ВСУ, также ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и семь единиц украинской техники. Конашенков также подчеркнул, что ВС России продвинулись на Купянском, Краснолиманском, Херсонском и Донецком направлениях, уничтожив около 295 украинских военных.