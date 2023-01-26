В Сети появилось видео ближнего боя российских штурмовиков с ВСУ

Фото: Михаил Андроник/РИА Новости

В Сети появились кадры стрелкового боя российских штурмовиков против украинских военных на Авдеевском направлении в ДНР, видео опубликовало агентство РИА Новости. На кадрах видно, как российские бойцы ведут обстрел украинских позиции из занятого дома.

Военные через окна стреляют из автоматов и подствольного гранатомета, после чего командир приказывает отходить «по одному».

26 января было опубликовано видео уничтожения американской гаубицы М-777 под Кременной российским беспилотником «Ланцет». На кадрах демонстрируется прямое попадание дрона по гаубице.

Ранее в Сети появились кадры подрыва украинской боевой машины пехоты на мине, которую солдаты ВСУ установили из-за опасений наступления российских войск. Журналисты отмечали, что детали подрыва БМП рассказали разведчики 1-й Славянской бригады. По их словам, из-за слабой подготовки мобилизованных территориальной обороны Украины они расставляют мины хаотично.