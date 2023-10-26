Военэксперт: ракетами «Синева» подлодки могут стрелять прямо от пирса Военэксперт Тебин: ракетами «Синева» подлодки могут стрелять прямо от пирса

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Атомная подводная лодка «Вепрь»

Ракета «Синева» для подводных лодок с дальностью пуска в 11 500 км позволяет российским ракетоносцам в случае конфликта стрелять по удаленным целям буквально от пирса в местах базирования. Об этом NEWS.ru рассказал заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин, комментируя прошедшие 25 октября учения стратегических сил ядерного сдерживания.

Ракета «Синева» для подводных лодок с дальностью пуска в 11 500 км — это действительно серьезный аргумент. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас было постоянное патрулирование ракетоносцев в Мировом океане, но в принципе с такими ракетами и после модернизации флота на новые подлодки можно и прямо от пирса отстреляться в случае чего, — сказал Тебин.

Он также отметил, что задействование в учениях лишь одной ракетной подлодки, одного наземного комплекса и двух самолетов-ракетоносцев вполне может демонстрировать общее состояние и готовность российской ядерной триады.

В целом они вполне отражают возможности системы. Ядерная триада на то и триада, что состоит из разных компонентов так, что в каждый конкретный момент времени недостаточные возможности или готовность одного компонента можно компенсировать за счет других. Но в данном случае все прошло штатно, все компоненты продемонстрировали свою готовность, — пояснил Тебин.

Ранее сообщалось, что в ходе тренировки стратегических сил сдерживания 25 октября с космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Вместе с этим баллистическая ракета «Синева» была выпущена с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в Баренцевом море.