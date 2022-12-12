Бойцы ЗВО рассказали, что солдаты ВСУ сбежали от «Терминаторов» Командир экипажа машины в ЗВО: солдаты ВСУ сбежали при виде БМПТ «Терминатор»

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Военнослужащие Украины остерегаются российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», заявил РИА Новости командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа. Он добавил, что украинские бойцы назначили вознаграждение за захват одной из таких машин. Военный отметил, что «Терминаторы» работают также в связке с танками, когда экипаж БМПТ занят подавлением противника.

В один из последних выездов был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде «Терминатора». Для них это незнакомая машина и непонятная, — рассказал собеседник агентства.

«Терминатор» оснащен двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметровым модернизированным танковым пулеметом Калашникова. Техника поступила на вооружение ВС РФ в 2018 году.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что российские войска усилили давление на вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта. По его словам, Киев вынужден обороняться. Он добавил, что украинским военным на фронте сейчас «не очень весело». Он указал на то, что солдаты ВСУ прекратили все наступательные действия, так как вынуждены обороняться. По его словам, российские войска перешли в фазу оперативно-тактического давления.