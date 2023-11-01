Военэксперт объяснил, чем отличается «Терминатор» от танка Эксперт Тимошенко: БМПТ внедряются медленно из-за непонимания их использования

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» не имеет такого вооружения, как танк, поэтому сравнение между ними практически невозможно, заявил NEWS.RU военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, БМПТ не предназначена для борьбы с дальними целями и тяжелобронированной техникой врага, несмотря на наличие противотанковых ракет.

БМПТ сделана именно как машина поддержки танков на поле боя, так как самую большую угрозу для танков на сегодняшний день, до массового появления беспилотников, представляет пехота с противотанковыми средствами — ПТУРС, «Джавелин» и т.д., — отметил Тимошенко.

По словам политолога, несмотря на то, что БМПТ была создана именно для эффективного подавления пехоты, российские военные до сих пор не понимают тактику использования этой машины, а также как встроить ее в имеющуюся военную структуру.

Сколько таких «Терминаторов» на взвод атакующих танков надо давать? А они должны быть собраны во взводы и роты БМПТ или они должны быть в штате линейных танковых частей? Как готовить экипажи для БМПТ, как оценивать их подготовку? Все эти вопросы — головоломная задача для наших штабных. И, по-моему, они ее еще до сих пор не решили, — считает Тимошенко.

Ранее военный эксперт Владимир Язиков рассказал NEWS.ru о том, что БМПТ «Терминатор» не используется на данном этапе СВО, поскольку сейчас военнослужащие не ведут боев в городских условиях. Он объяснил, что оснащенный ракетами и пушками «Терминатор» также эффективен на маршах в качестве машины прикрытия. Аналитик уточнил, что в зоне СВО сейчас идут позиционные бои, в которых артиллерия является более эффективным средством. На этом фоне он предположил, что «Терминатор» станет актуальным, когда ВС РФ перейдут к наступлению.