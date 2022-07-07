Минобороны РФ впервые показало задействованных на Украине «Терминаторов» Минобороны России впервые показало БМПТ «Терминатор», задействованные на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России впервые опубликовало кадры с участвующими в специальной военной операции на Украине новейшими боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», передает ТАСС. В ролике демонстрируется обслуживание техники после выполнения задач на поле боя. Сообщается, что после плановых работ «Терминатор» снова вернется в строй.

Наряду с отдыхом военнослужащих, выполнявших задачи на переднем крае, ведется работа по плановому обслуживанию и регламенту боевой колесной и гусеничной техники, — отметили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что уникальность БМПТ «Терминатор» заключается в том, что в отличие от большинства других наземных боевых машин она обладает повышенной огневой мощью за счет спаренной тридцатимиллиметровой пушки 2А42, двух штатных гранатометов, танкового пулемета «Калашников» и четырех противотанковых управляемых ракет.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили ракетными ударами в ДНР две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые ВСУ получили от США. Кроме того, высокоточным оружием были поражены станция наведения ЗРК С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников.