Военный эксперт рассказал чем уникален судостроительный комплекса «Севмаш» Баранец: комплекс «Севмаш» производит одни из самых уникальных подлодок в мире

Фото: kremlin.ru

Торжественная церемония подъёма военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Император Александр III»

«Севмаш» - это крупнейший судостроительный комплекс России, на котором производились самые уникальные подводные лодки, рассказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, внимание президента Владима Путина сейчас не случайно сосредоточено за подводном флоте страны. Россия намерена вернуть превосходство в сфере судостроения, которое утратила за последние 30 лет, пояснил эксперт.

«Севмаш» – это основная кузница нашего атомного флота. Владимир Путин хорошо знает это место. Однажды я имел честь вместе с президентом посетить этот завод. Именно там закладывались лодки, и Путин один раз даже заложил атомную подлодку «Князь Владимир». В 90-ые годы российские кораблестроители переживали невероятно трудные времена и иногда речь даже заходила о том, что мы потеряем эту промышленность. Заводы столкнулись с плохим финансированием из-за чего рабочие разбегались с предприятий. Но за последние 10 лет ситуация сильно улучшилась, – рассказал Баранец.

Военный обозреватель отметил, что завод «Севмаш» выполняет весь цикл строительства и испытаний подводных лодок. По его мнению, необходимо усилить российский морской флот, так как этого требует нынешняя политическая обстановка в мире.

Будем говорить прямо, по сравнению с США мы растеряли свое превосходство. На данный момент у Соединённых штатов есть 80 подводных лодок, а у нас 12. По этой причине вы выставили амбициозный план строительства огромного количества подводных лодок, которые уже сейчас применяются в боях. Необходимо усилить наш атомный флот, чтобы обезопасить Россию, – заключил Баранец.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы «Севмаш» спустит на воду и передаст Военно-морскому флоту России еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А». По его словам, военно-морская мощь страны будет последовательно усиливаться.