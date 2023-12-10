Российские подлодки назвали одними из лучших в мире NI назвал российские подлодки «Ясень-М» и «Кондор» одними из лучших в мире

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Российские атомные подводные лодки проектов 885М «Ясень-М» и 945А «Кондор» являются одними из лучших в мире многоцелевых субмарин, предназначенных для борьбы с другими кораблями, заявили эксперты журнала The National Interest. В список также вошли аппараты, стоящие на вооружении в Соединенных Штатах и Великобритании.

Авторы материала подчеркнули, что подлодки «Кондор» создавали специально для поиска и уничтожения американских судов с баллистическими ракетами и они остаются одними из самых глубоководных и дорогих в составе российского ВМФ. Подлодки класса «Ясень», по словам зарубежных экспертов, играют ключевую роль в сдерживании и обороне и могут нести различное вооружение, в частности новейшие гиперзвуковые крылатые ракеты большой дальности «Циркон».

Перечень первоклассных ударных подлодок мира еще пополнили американские субмарины классов Virginia и Seawolf. Одними из лучших также назвали лодки класса Astute британских ВМС, которые первыми в мире проектировались в трехмерной компьютерной среде.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что подводные лодки четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А» являются наиболее перспективными в России. Они находятся в составе Тихоокеанского флота. Речь идет о субмаринах «Александр Невский», «Князь Олег», «Владимир Мономах», «Император Александр III» и «Генералиссимус Суворов».