Составлен список новейших российских подлодок четвертого поколения Военэксперт Дандыкин: подлодки «Борей-А» являются новейшими в России

Фото: МО РФ

Подводные лодки четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А» являются новейшими в России и находятся в составе Тихоокеанского флота, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, помимо находящегося на испытаниях «Императора Александра III», речь идет о подлодках «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов».

Лодки четвертого поколения самые совершенные — «Борей», «Борей-А». С учетом «Императора Александра III» в Вилючинске на Тихоокеанском флоте сформировано соединение, полностью оснащенное стратегическими ядерными крейсерами «Борей», «Борей-А». Это подлодки «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что в ближайшей перспективе подлодками четвертого поколения планируется оснастить весь Северный морской флот. Сейчас там в строю находятся подводные лодки третьего поколения 667БДРМ, которые вооружены жидкостной ракетой «Синева». Кроме того, на базах Северного флота находятся подлодка «Юрий Долгорукий» и головная подводная лодка «Князь Владимир».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что все флоты и Каспийская флотилия будут переподчинены непосредственно главкому ВМФ России. По его словам, эта работа уже завершается, реорганизация позволит улучшить управляемость и внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок.