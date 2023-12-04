Снайпер с позывным Урал: стрелок на СВО должен быть «тюленем»

Фото: NEWS.ru

Снайпер из 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады Сухопутных войск РФ с позывным Урал в интервью NEWS.ru не стал уточнять, на каком конкретно участке СВО он сражается. Зато согласился обсудить чисто теоретические стороны своего ремесла. Какова, к примеру, роль «легких» снайперов, которых еще называют марксмены, какую поддержку они оказывают сухопутным подразделениям в бою и какова роль «тяжелых» снайперов, бьющих по удаленным важным целям.

Чьи винтовки лучше — российские или западные

— Как давно вы участвуете в СВО?

— Я ушел добровольцем в декабре прошлого года. Весь этот год — в одном подразделении, по профилю.

— Какие стволы используются в вашем подразделении? И какое вообще оружие сейчас предпочитают профессионалы?

— У нас есть винтовки российских производителей: LOBAYEV ARMS, ORSIS, Bespoke gun (Московская оружейная компания). Есть и импортные — Mannlicher, Desert Tech. Мое мнение: из российского оружия оптимально то, с которым я работаю и к которому пришел исходя из опыта, — это продукция Bespoke gun.

По сравнению с зарубежными аналогами эта винтовка как минимум ни в чем не проигрывает. А в некоторых случаях российская продукция даже лучше.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На какие дистанции стреляют современные снайперы

— Некоторые военные эксперты говорят, что в современных условиях дальняя стрельба для снайперов уже неактуальна, а большинство задач сходится к поддержке своей пехоты на огневых дистанциях в 400–600 метров. А как по вашему опыту?

— Все зависит от того, с каким калибром мы имеем дело. Я лично работаю с патроном калибра 338 LM. А дальше большую роль играют условия для стрельбы. В условиях полигона мы стреляем с этого калибра на 1700–1800 метров. Но я считаю, что эффективная дальность для него меньше — 1300–1500 метров.

Если говорить про боевые условия, то стреляем на ту дальность, которую позволяет обстановка. Можем стрелять и по более близким целям, например, на 500–600 метров. Если ты вышел с инструментом, сделанным под калибр 338 LM, например, с винтовкой Raptor tactical, то ты с него и будешь работать даже по более близким целям. До 1200 метров мы работали с калибром 338 LM, а необходимости в большей дальности пока не было.

В стрельбе немало составляющих. Очень многое зависит от боеприпаса, от самой винтовки, от умений стрелка. Большое влияние оказывают внешние условия — погода, условия местности. Иной раз при вполне рабочей дальности в 1500 метров надо задуматься, стоит стрелять или нет. Но в целом, если мы говорим про 338 LM, я думаю, рабочая дистанция — это до полутора тысяч, хотя в «тепличных» условиях он годен и на большее.

Снайпер должен быть по характеру «тюленем»

— Какими качествами должен обладать снайпер?

— Целым комплексом качеств — как моральных, психологических, так и деловых в том числе. Нужна высокая эрудиция, надо знать много вещей, которые для стрельбы пригодятся. В частности, уметь хорошо считать, знать баллистику, влияние погоды, аэрологии, рельефа... В общем, снайпер должен быть многопланово высокоразвитым.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Физическая подготовка должна быть высокого уровня, потому что приходится много ходить, ждать, терпеть физический дискомфорт. Человек должен быть очень уравновешенным — ожидание может быть настолько долгим, что иной раз приходится по 12 часов, а то и больше оставаться на позиции, на одном месте. И тут нужно не потерять внимания и концентрации, не расслабляться, но при этом и не психануть от такого ожидания. То есть не каждый психотип подходит.

В общем, идеальный снайпер должен быть спокойным, ленивым — это должен быть «тюлень». Но при этом, скажем так, высокоинтеллектуальный «тюлень».

Как становятся снайперами

— Много ли людей подходит под такие критерии? Как вы осуществляете отсев кандидатов?

— Думаю, из первоначального объема людей, с которыми мы начинаем работать, которых оцениваем, отсеиваем, наверное, процентов 70. И еще процентов 15 в последующем по каким-то причинам уходят. Поиск кадров — это постоянный процесс.

Желающих много, но кому-то уже после первой беседы командиры сразу говорят «нет». Кого-то берут посмотреть, оценивают, как человек себя ведет. С кем-то после этого этапа расстаемся, кто-то остается. Но в целом снайпинг — это достаточно узкая специфика, и, соответственно, полностью под такую работу подходят немногие.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

У какой стороны на СВО снайперы лучше

— Чьи снайперы лучше — наши или у противника?

— Если оценивать по информационному полю, по пропаганде противника, то на той стороне — обалдеть можно от тех, кто в них работает. Но в реальности, на участке, где я служу, серьезной снайперской работы с их стороны я не видел. Возможно, где-то есть у них суперпрофессионалы. А может, просто условия не позволяют ни нам, ни им работать с максимальным эффектом.

Мы ведь иногда тоже без дела, скажем так, сидим и не можем показать нужных результатов — просто для снайперов нет подходящих условий.

Думаю, с той стороны тоже есть прекрасно подготовленные профессионалы, по крайне мере, должны быть. Но мы о них просто не слышали. Так же и с нашей стороны есть люди, которые показывают большие результаты, но их личности мы предпочитаем не афишировать.

— Кто победит — мы или они?

— Мы однозначно! Потому что, как говорится, Родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу.

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