Российские снайперы получили новую винтовку для СВО: в чем ее преимущества Военэксперт Артамонов: для массового выпуска снайперских винтовок нужен госзаказ

Фото: BespokeGun

BespokeGun Raptor Tactical

«Московская оружейная компания» 9 ноября передала приехавшим с фронта бойцам партию снайперских винтовок. По мнению специалистов, дальность Raptor Tactical — так называется новая винтовка — в 1,8 км позволяет ей составить конкуренцию западным образцам. При этом легендарная СВД по-прежнему остается в войсках. Что известно о новых высокоточных винтовках, и как они будут использоваться — в материале NEWS.ru.

Что известно о винтовке BespokeGun Raptor Tactical

Российские снайперы с позывными Маша и Белый, работающие на Марьинском направлении СВО под Донецком, получили новейшие дальнобойные винтовки BespokeGun Raptor Tactical .338 LM. Об этом ТАСС в четверг сообщили в «Московской оружейной компании».

«Мы пробовали в работе винтовки разных производителей. Но есть моменты, которые меня как стрелка не устраивают: моя масса тела не позволяет большую отдачу. Здесь отдача минимизирована. Винтовка хороша и тем, что идет вместе с комплексом, который подобран под нее, начиная от прицела и заканчивая боеприпасом, настроенным под параметры винтовки», — рассказала снайпер Маша.

Высокоточная новинка впервые была показана «Московской оружейной компанией» и ее подразделением BespokeGun в феврале этого года. Как отмечает сайт «Военное обозрение», компания-разработчик активно консультировалась со снайперами разных структур и подразделений. Их опыт и пожелания повлияли на облик и характеристики новой винтовки. Заметный вклад в формирование облика винтовки внесли специалисты Российского университета спецназа, расположенного в Чечне, в городе Гудермес.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru BespokeGun Raptor Tactical

Винтовка представляет собой высокоточный стрелковый комплекс, выполненный по классической схеме с ручной перезарядкой «болтовым» продольно-скользящим затвором. Стрелковые характеристики винтовки впечатляют: эффективная дальность стрельбы — до 1850 метров, а кучность огня достигает значений 0,1–03 МОА (угловой минуты). Стоит пояснить: чем меньше показатель МОА, тем точнее бьет винтовка. По словам разработчиков, показатели Raptor Tactical позволяют опытному стрелку укладывать две пули подряд практически в одну и ту же точку.

Военный эксперт Александр Артамонов рассказал NEWS.ru, что в современных условиях такое оружие считается элитным — в противовес классической СВД (Снайперской винтовке Драгунова) советской поры, которая уже не устраивает спецназовцев. Эффективная дальность стрельбы СВД составляет от 400 до 600 метров.

«А сейчас у нас есть винтовки с возможностями стрельбы на четыре километра, заявляют и про стрельбу на 6–7 км, что просто потрясает воображение. Но я бы стрельбу на 4 км и более относил бы все-таки к спортивной стрельбе, а не к боевой. Если говорить о боевом применении, то основные западные образцы, с которыми приходится сталкиваться нашим военным в СВО, имеют дальность уверенного поражения целей до полутора-двух километров. Поэтому дальность Raptor Tactical в 1800 метров — великолепная, на конкурентном уровне. Для работы спецназа — но не штурмовой пехоты — подобное оружие весьма и весьма хорошо», — сказал Артамонов.

Raptor Tactical использует патрон .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм). До СВО его приходилось закупать за рубежом, но сейчас налажено производство в России. Емкость магазина составляет пять патронов. Начальная скорость пули — в районе 900 м/с в зависимости от вида патрона.

В октябре на испытаниях Raptor Tactical побывал депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут, которого часть специалистов считает оружейным экспертом после того, как американская Фемида обвинила его в теневой торговле продукцией ВПК.

«У наших подразделений должно быть все, желательно качественное и произведенное в России, для этого у нас есть и таланты, и ресурсы», — отметил Бут по результатам испытаний.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктор Бут

В чем особенности BespokeGun Raptor Tactical

Как отмечают производители, в отличие от других оружейных предприятий, BespokeGun всегда поставляет не просто винтовку, а полноценный комплекс, который создается совместно с конечным пользователем под его критерии. Бойцы получают карабин в комплекте с уже установленным и приведенным к бою прицелом, сошками и множеством другого оборудования и аксессуаров, включая качественные боеприпасы.

Генеральный директор компании-разработчика винтовки Ярослав Табольский пояснил РИА Новости, что специфика производства влияет и на характеристики оружия, и на масштабы поставок. «Это обеспечивает беспрецедентную точность для российских винтовок. Каждый экземпляр — в индивидуальной комплектации, отдельные партии, которые мы передаем, небольшие, но это все серийные изделия», — пояснил Табольский.

Оружейный эксперт Константин Лазарев в разговоре с NEWS.ru ранее объяснил важность дополнительного оборудования. «Это очень важно. Сейчас наконец-то поняли, что результативный выстрел и вообще война — это не только про оружие, но и про то, насколько хорошо ты видишь противника, в каких условиях ты можешь по нему стрелять. Дополнительное оборудование приобретает едва ли не более важное значение, чем сам «ствол». Именно поэтому такого понятия, как просто оружие, в принципе, уже не существует. Есть понятие «оружейный комплекс», — сказал Лазарев.

Разработчики отмечают еще одну особенность в производстве Raptor Tactical — минимальное присутствие ручного труда на протяжении всего производственного цикла. «Все операции выполняются на станках с точностью в микронных допусках и контролируются ОТК на каждом этапе производства и сборки. Производство по-настоящему современной снайперской винтовки требует эталонной обработки каждой детали, которую априори не способен обеспечить даже самый искусный мастер-оружейник. Только современное производство и применение высокоточных станков с числовым программным управлением дает возможность изготовить точные и повторяемые детали в микронных допусках», — говорится в материалах компании.

Фото: BespokeGun BespokeGun Raptor Tactical

Как будут использоваться Raptor Tactical

В современном бою роль снайпера возросла, став при этом специфичной, отмечают аналитики. В Великую Отечественную войну снайперы в первую очередь уничтожали офицеров, связистов и пулеметчиков противника, но при этом часто вели стрельбу и по рядовым пехотинцам врага. Сейчас дальнобойные выстрелы применяются только для уничтожения «элитных» целей. Такими считаются представители вражеского командования, а также артиллерийские и авиационные наблюдатели-корректировщики, способные точно наводить удары врага по нашим позициям.

Снайперы спецподразделений применяют дальнобойные «стволы» также и для вывода из строя важной техники противника: радарных станций ПВО, станций артиллерийской разведки, небронированных командно-штабных машин. Подобраться к таким целям близко сложно, и тут-то бойцов спецназа выручают высокоточные винтовки.

При этом, отмечают эксперты, для непосредственной поддержки пехоты в бою в войсках остаются СВД и подобные аналоги, — большинство боестолкновений происходит на дальности до 400 метров, а в основном на 150–250 метрах, и на таких дистанциях вполне хватает возможностей штатных СВД. При этом пехотных снайперов, которые в ВС РФ по штату полагаются каждому стрелковому отделению, отличают от снайперов спецназа. Raptor Tactical предназначена для использования как раз в спецназе — для охоты за «элитными» целями на сравнительно больших расстояниях.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Как проявила себя новая винтовка в зоне СВО

Точное количество поставленных в войска винтовок новой модели производитель не раскрывает. Но BespokeGun заявляет, что Raptor Tactical достаточно успешно используется в зоне СВО. «И несмотря на значительное количество поставленных образцов и активный опыт эксплуатации, мы не получили ни одной рекламации. Мы поддерживаем постоянную обратную связь с пользователями наших изделий и учитываем все пожелания от снайперов, находящихся в зоне СВО, прежде всего это касается комплектации стрелковых комплексов новыми дополнительными приборами и аксессуарами», — заявили в компании.

Александр Артамонов в разговоре с NEWS.ru отметил, что по массовости поставок снайперских комплексов на передовую Россия все еще уступает конкурентам. «Если по уровню разработок мы не отстаем, а частично и опережаем Запад, то вот по насыщению снайперским оружием строевых частей, по массовости их использования мы все еще позади. Мы не внедряем снайперское оружие с такой скоростью, с какой его внедряют западные конкуренты. Особенно сильны в этом англо-саксонские страны, у которых действуют концепции точного ведения боя для маломасштабных колониальных войн. А у нас исторически другие задачи ставились. Так что насыщение снайперским оружием регулярных частей и подготовка снайперов считается одной из важнейших задач спецназа, сил специальных операций. Тут мы пока хромаем. У нас производители часто выпускают высокоточные винтовки в инициативном порядке и малыми партиями, потому что не хватает производственных мощностей или отсутствует госзаказ», — посетовал эксперт.

Фото: BespokeGun BespokeGun Raptor Tactical

Какие еще винтовки используют российские снайперы

Кроме уже упомянутой снайперской винтовки Драгунова (СВД, Индекс ГРАУ — 6В1) с ее калибром в 7,62 мм на вооружении армии РФ также есть АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная с оптическим и ночным прицелами — 6С8, 6С8-1); ВСС (винтовка снайперская специальная, известная как «Винторез»); СВ-98 (индекс ГРАУ — 6В10); СВДМ; АС «Вал» (автомат специальный, индекс ГРАУ — 6П30); снайперская винтовка Чукавина (СВЧ).

Также российские военные в зоне СВО применяют ORSIS T-5000 — магазинную высокоточную винтовку. Входит в состав снайперского комплекса «Точность», в 2017 году принятого на вооружение сил специальных операций, ФСБ и ФСО.

А самой дальнобойной считается высокоточная СВЛК-14С «Сумрак» из семейства винтовок предпринимателя Владислава Лобаева. Она способна поражать цели на дистанции 2,5 км при боевой стрельбе и 4,2 км — при спортивной.

Читайте также:

Новая винтовка МЦ-566: в чем ее особенность и подходит ли она для СВО

БМПТ «Терминатор»: насколько техника удобна в зоне СВО и что делает

Военэксперт: ракетами «Синева» подлодки могут стрелять прямо от пирса