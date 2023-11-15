Утрет ли нос американским самолетам российский Су-57 с новым мотором Начались испытания истребителя Су-57 с двигателем «второго этапа»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

Ростех объявил о старте испытаний Су-57 с двигателем второго этапа. В корпорации пообещали, что появление такого «движка» заметно расширит боевые возможности истребителя и что по итогам испытаний ВКС начнут получать истребители уже с новым мотором. Что известно про Су-57 и про его двигатель, чем он лучше заокеанских аналогов? И каков потенциал нового варианта истребителя в условиях конфликта на Украине? Об этом — в материале NEWS.ru.

Что известно об истребителе Су-57 с новым мотором

Как сообщили во вторник представители госкорпорации «Ростех», начались испытания Су-57 с двигателем второго этапа (так называемое изделие 30), что позволит расширить боевые возможности истребителя. В корпорации добавили, что сейчас истребитель проходит летные испытания и уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка самолета с новым двигателем для ВКС России.

Фото: МО РФ Модель самолета Су-57 в масштабе. Командир ремонтно-восстановительного взвода

Представители корпорации заявили об этом в рамках выставки Dubai Airshow 2023, которая открылась в Эмиратах. По их мнению, такой перспективный самолет, как Су-57, сохраняет большой потенциал экспортного продвижения. Так, в ходе выставки представители России обсуждают со стратегическими партнерами не только поставки готовых Су-57, но и возможность сотрудничества по совместному производству истребителя.

«Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения», — цитирует РИА Новости разработчиков.

Экс-главком ВВС генерал армии, Герой России Владимир Михайлов в разговоре с NEWS.ru напомнил, что создание Су-57 имеет долгую историю.

«Начали мы разрабатывать еще в 2002 году перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации — ПАК ФА. Так поначалу назывался этот проект. И планировался он как дальнейшее развитие еще советской машины Су-27. Потом по понятным причинам разработки задержались, и то, что было уже наработано, затем воплотили в самолет Су-35 поколения 4++. Это получился очень хороший самолет. Сейчас летчики, летающие на Су-35 в СВО, не нарадуются на него. Я знаю, у меня есть связь с ними. И вот по прошествии 20 лет мы довели до ума и до серийного производства Су-57. Двигатель на нем тот же, что и на Су-35, только еще дополнительно улучшенный, модернизированный», — рассказал Михайлов.

Летчик-инструктор майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов отмечает, что Су-57 уже считается самолетом пятого поколения, в отличие от Су-35, и совсем не из-за двигателей первого или второго этапа.

«В авиации понятия двигателей первого или второго этапов — чисто условные и не относятся к понятию самолета пятого поколения. Например, самолет Су-35 относится к поколению 4++, и единственный „плюсик“, которого ему не хватает до пятого поколения, — это невидимость для радаров. То есть по двигателю он уже самолет пятого поколения. И ++ относятся к вопросу невидимости из-за отсутствия специального покрытия корпуса. А Су-57 уже имеет как раз покрытие, делающее его малозаметным для радаров. И он уже полностью относится к пятому поколению», — пояснил NEWS.ru Красноперов.

Какой мотор нужен для самолета пятого поколения

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ранее отмечал, что один из главных вопросов, который России необходимо решить в рамках концепции самолета пятого поколения, — это создать соответствующий мотор. По словам Коротченко, такой двигатель должен обеспечивать возможность крейсерского полета на сверхзвуковой скорости.

«Что касается внешнего облика, радиоэлектронного оборудования, радара с активной фазированной решеткой, внутрифюзеляжных образцов вооружений (поскольку концепция пятого поколения — это внутрифюзеляжное размещение оружия, в отличие от традиционных подвесок под крыльями), здесь у нас все вопросы по большому счету решены», — пояснил NEWS.ru Коротченко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-57

По словам эксперта, Су-57, который считается самолетом пятого поколения, использует улучшенные «изделия» поколения 4++, пока еще не дающие возможности крейсерского полета на сверхзвуке. Коротченко отметил: российская промышленность уже разрабатывает полноценный двигатель пятого поколения, но в связи с СВО конкретные данные об этом засекречены.

Крейсерский полет на сверхзвуке считается главным признаком «изделия» для пятого поколения.

Андрей Красноперов согласен с Коротченко. «Да, „первый этап“, „второй этап“ двигателя — это значит, что идет модернизация. Двигатели делают более экономичными, надежными. В принципе, эти двигатели — те же самые, что были для самолетов поколения 4++, только в чем-то улучшенные. Например, „первый этап“ — это один расход топлива, а на „втором этапе“ поставили какую-то деталь внутрь, и он стал более экономичным. Меньше расход топлива, другая подача горючей смеси, больше дальность полета и так далее. Но производители же не пишут, что поставили на Су-57 абсолютно новый двигатель, нет. Это просто доработка базового», — рассказал Красноперов.

При этом, уточнил пилот, даже если появится перспективное «изделие 30» с режимом сверхзвукового крейсерского полета, это еще не значит, что самолет сможет постоянно летать на сверхзвуке.

Фото: Андрей Катаев/РИА Новости Летчик-испытатель 929-го Государственного лётно-испытательного центра Минобороны РФ имени Чкалова Сергей Нестеренко осматривает Су-57 перед вылетом

«Современный двигатель поколения 4++ может на режиме сверхзвука проработать довольно долгое время. Но производители предусматривают ограничение на использование таких режимов, чтобы подстраховаться и не доводить двигатель до аварийной ситуации из-за перегрузки. Кроме того, даже если обеспечить постоянный полет на сверхзвуке — от взлета и до посадки, — самолет должен лететь только по прямой. Ведь при любом маневрировании он должен гасить скорость. Иначе радиус поворота у него на сверхзвуковых скоростях получится слишком, даже запредельно, большим», — рассказал Красноперов.

Эксперты обсуждают, насколько длительным может быть крейсерский полет, — путь от аэродрома до района активных боев, где уже так и так придется маневрировать.

«Идея в том, чтобы наши „Сушки“, например, могли на сверхзвуке пролететь над нейтральными водами до места пуска ракет по кораблям противника или другим целям, а потом развернуться и возвращаться тоже на сверхзвуке», — пояснил Красноперов.

Владимир Михайлов в свою очередь подтвердил, что разработки принципиально нового двигателя для самолетов пятого поколения в России ведутся, однако оговорился, что подробности раскрывать рано.

Какие особенности Су-57 можно использовать в СВО

Михайлов отметил, что по существующему госзаказу промышленность должна поставить в войска примерно семь десятков Су-57.

«Хорошая машина получилась, но производится она одновременно с самолетом Су-35. Они должны дополнять друг друга. И если Су-35 уже построили около сотни, то Су-57 должны сделать примерно 70. На первых порах нам этого хватит», — уверен экс-главком ВВС.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-57

Андрей Красноперов рассказал о некоторых подробностях производства Су-57.

«Он реально уже идет в войска, его штампуют. Когда президент Владимир Путин задал вопрос авиастроителям: „Сколько вы можете сделать самолетов по определенной цене, 30–40 штук?“, ему ответили, что сделают 70. Американцы, кстати, не поверили, что мы можем за меньшие деньги сделать больше машин, чем они. У них каждый самолет стоит целое состояние. Су-57 стоит меньше, а ведь это прямой конкурент их F-35», — рассказал Красноперов.

Напомним, в середине октября американский журнал Military Watch Magazine констатировал, что Су-57 по своей огневой мощи превосходит любые зарубежные аналоги. Одним из главных преимуществ американские специалисты назвали способность истребителя использовать ракету Р-37М. По их мнению, это оружие способно поражать мишени на более дальней дистанции, чем аналоги из США и Китая.

Что из себя представляет новая ракета для Су-57

В конце октября стало известно, что разработана специальная крылатая ракета большой дальности для размещения внутри фюзеляжа Су-57. Поясним: размещение оружия внутри фюзеляжа — одна из отличительных особенностей самолетов пятого поколения, в отличие от подвески вооружения под крыльями у самолетов четвертого и более старых поколений.

При меньших размерах новая ракета для Су-57 имеет сопоставимую дальность с теми, что применяются в дальней авиации, — на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160. Там используют ракеты с радиусом от одной тысячи до 6,5 тысячи километров. Ранее такими вооружали фронтовые бомбардировщики Су-34 — также в рамках операции на Украине.

Новые ракеты Су-57 могут применяться для ударов по складам боеприпасов и командным центрам Вооруженных сил Украины, предположил в интервью NEWS.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его словам, новые образцы отличаются высокой точностью и дальностью, что позволяет применять их против украинских военных объектов, расположенных, к примеру, внутри городов. При этом минимизируется ущерб для гражданской застройки, расположенной рядом.

«Благодаря тому, что ракеты высокоточные, они могут уничтожать объекты ВСУ, расположенные в городской инфраструктуре. Например, штабы, в которых соберутся военачальники», — заявил военный эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-57

Новые ракеты также могут применяться для ударов по складам с горюче-смазочными материалами, по местам хранения бронетехники, в том числе и натовской, что оказывает большое влияние на действия ВСУ. Ведь при недостатке горючего и военной техники украинские войска будут вынуждены перейти к глухой обороне, у них сузятся возможности маневрирования или переброски фронту подкреплений.

Как уточнил Сытник, новые ракеты позволяют бить по объектам ВСУ с больших расстояний, то есть пилотам не надо входить в зону ПВО противника — достаточно выполнять пуски, не подлетая к линии фронта.

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