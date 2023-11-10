Как устроена новейшая российская высокоточная тактическая винтовка Raptor Российские снайперы получили партию оружия уникальной точности

Фото: Пресс-служба «Московской оружейной компании»

Винтовка BespokeGun Raptor Tactical .338 LM (высокоточная тактическая винтовка) была впервые представлена публике в феврале 2023 года. Она сконструирована и производится с учетом опыта и пожеланий снайперов разных силовых структур и подразделений России. Каждая винтовка поставляется заказчику в комплекте с уже установленным и приведенным к бою прицелом, сошками и множеством другого оборудования и аксессуаров, при этом возможен учет пожеланий каждого конкретного стрелка.

По заявлениям производителя, Московской оружейной компании, такое внимание к аксессуарам вынуждает делать поставки небольшими партиями, но при этом винтовка полностью отработана в серийном производстве. Кроме того, производитель подчеркивает, что при производстве Raptor Tactical все операции выполняются на станках с точностью в микронных допусках и контролируются ОТК на каждом этапе производства и сборки.

Точное количество поставленных в войска винтовок производитель Raptor Tactical не раскрывает, так как это является гостайной. Однако в официально распространяемых документах отмечается, что Raptor Tactical достаточно успешно используется во многих подразделениях в зоне СВО. И за время использования Московская оружейная компания не получила ни одной рекламации на эту винтовку.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru