Не только «Петр Великий»: главные корабли и подлодки ВМФ России Наиболее крупные и мощные корабли ВМФ являются основой морских сил России

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Гвардейский корвет «Сообразительный» на параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота в акватории Финского залива в Кронштадте

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» — корабли проекта 1144.2 «Орлан». При СССР было построено четыре таких корабля, «Петр Великий» — единственный остающийся в строю (достроен и принят в состав флота в 1998 году). «Адмирал Нахимов» с 1998 года стоит на ремонте и модернизации (планируется возвращение в строй в 2024 году). Это самые большие в мире боевые корабли из неавианосцев. Имеют неограниченную дальность плавания, а атомного реактора каждого такого крейсера в случае необходимости хватит, чтобы обеспечить электричеством и теплом не только сам корабль, но и город на 150 тысяч человек.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — авианосец постройки 1985 года, флагман ВМФ РФ. В настоящее время находится на ремонте и модернизации, планируемое возвращение в строй — в 2024 году. ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получит новые системы ПВО/ПРО, РЭБ и более мощное авиакрыло.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» — корабли советского проекта 1164 «Атлант». Крейсера дальней морской и океанской зоны. «Маршал Устинов» после ремонта и модернизации с 2017 года в строю Северного флота, а «Варяг» в составе Тихоокеанского флота (флагман ТОФ).

Гвардейский корвет «Сообразительный» — первый серийный корвет российского проекта 20380, входит в состав Балтийского флота. Строился с 2003 по 2010 год, принят в строй ВМФ после испытаний в 2017 году. Стоимость постройки «Сообразительного» составила 10 млрд рублей.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — многоцелевой фрегат 1-го ранга дальней морской и океанской зоны. Головной корабль проекта 22350. Основное оружие — управляемые ракеты. С «Горшкова» отрабатывались запуски морского варианта гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Фрегат «Ярослав Мудрый» — второй из двух сторожевых кораблей советского проекта 11540 «Ястреб» (первый — СКР «Неустрашимый»). Оба в составе Балтийского флота. «Ярослав Мудрый» участвовал в антипиратских действиях в Аденском заливе.

К-549 «Князь Владимир» — атомная подводная лодка стратегического назначения 4-го поколения, первый корабль, построенный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А». С 2020 года служит в составе Северного флота, участвует в арктических учениях.